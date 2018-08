Torino, Cairo: "Iago Falque un pilastro, non va da nessuna parte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sarà sicuramente molto dura, non sarà affatto una partita facile ma noi dobbiamo andare a Milano a giocarcela a visto aperto". Urbano Cairo suona la carica: archiviata la sconfitta casalinga contro la Roma, e il rammarico per aver disputato comunque un'ottima gara, il presidente granata guarda alla prossima contro l'Inter: "E' una buonissima squadra - spiega il patron da Quattordio, sede nell'alessandrino del sesto trofeo "Mamma Cairo", competizione riservata alle Primavera nel ricordo della signora Maria Giulia Castelli Cairo, madre del numero uno del Torino -. Noi siamo a buon punto, abbiamo lanciato subito dei segnali forti e si sono viste delle buone cose. Questo Toro mi piace".

IAGO FALQUE RESTA - "Iago Falque non va da nessuna parte: è un pilastro per noi, la sua partenza è un tema che non si pone e che non esiste - confessa il presidente, parlando anche della sfida tra i due bomber di Toro e Inter, Belotti-Icardi -. Non bisogna mai personalizzare troppo una partita - le parole di Cairo - io da tempo ho smesso di pensare ai singoli. Quello che conta è la squadra, che sia ben organizzata come lo è questo Torino e che scenda in campo come se fosse un solo uomo. Le sfide individuali sono per i giornali".