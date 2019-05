© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto nel corso di "La politica nel pallone" su Gr Parlamento, ha risposto ad alcune domande di mercato:

Prenderebbe uno come Icardi?

"Con tutto il rispetto per il calciatore dell'Inter, non ho bisogno di lui perché ho già Belotti e non mi serve. Poi abbiamo anche Zaza, che sta disputando un finale di campionato in crescendo".

Scontro sulla Super Lega - Il numero uno del club granata ha anche parlato della discussione internazionale a proposito delle possibili nuove versioni della Champions League: "E' molto importante vedere la reazione di tutte le leghe e le società europee. Una reazione veemente. C'è un movimento europeo che sta nascendo in modo molto forte che è totalmente opposto a questa scellerata idea della Champions per ricchi. Un'idea che impatterebbe in modo negativo nei confronti del bello del calcio".