Torino, Cairo: "Idee chiare sul mercato, abbiamo blindato tanti giocatori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Presidente del Torino FC Urbano Cairo ha parlato al sito ufficiale dei granata a margine della presentazione del calendario della stagione 2019-2020 della Serie A Tim: "Speravo in un esordio come quello contro il Debrecen: abbiamo fatto bene, considerando anche il fatto che gli ungheresi avevano iniziato un mese prima di noi. Ora dobbiamo andare là e giocare senza pensare alla vittoria dell'andata".

Il mercato?

"Abbiamo detto tantissimi 'no', ed erano tutte offerte importanti. Per noi era fondamentale mantenere la stessa rosa dell'anno scorso. Avere un allenatore come Mazzarri, molto abile nella gestione del gruppo è per noi un valore aggiunto. Per quanto riguarda gli acquisti abbiamo le idee chiare: c'è ancora un mese di tempo, ma ovviamente prima riusciamo a fare l'acquisto che abbiamo in mente meglio è".

Derby della Mole in casa all'undicesima giornata?

"È sempre una partita speciale, ci prepareremo al meglio".