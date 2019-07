© foto di www.imagephotoagency.it

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato il calendario dei granata e il derby della Mole che si terrà il 3 novembre: "Ci sarà il derby il 3 novembre, poi il 5 aprile. È una partita sempre speciale, ci prepareremo al meglio".

Opererete anche sul mercato?

"Abbiamo scelto di tenere tutti, una decisione particolare perché abbiamo avuto tante richieste. Bisogna fare ancora qualcosa in attacco, ma va fatta con molta attenzione non facendo tanto per farla. È importante fare la scelta giusta al momento giusto. Abbiamo rinnovato alcuni giocatori, è un valore aggiunto. Siamo contenti così".