Torino, Cairo: "Il futuro? Mazzarri dice che la squadra va bene così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sul Milan: “Noi dobbiamo credere in ogni singola partita con la determinazione avuta oggi, con giocatori che sono riusciti a non soffrire il match così importante. Li ho visti con le gambe ben salde, hanno dato il massimo e questo mi ha fatto molto piacere. Il Torino contro un Milan così importante ha fatto una grande partita. Preferisco non parlare di Champions o Europa League, dobbiamo andare avanti partita per partita, poi sarà automatico contare i punti e vedere. Abbiamo un appuntamento importantissimo con la Juventus che sicuramente darà il massimo”.

Da dove nasce questo cuore Toro che rivediamo dopo diverso tempo? “Negli ultimi otto anni non sono stato un mangia allenatore, ne ho avuti solo tre in otto anni. La cosa positiva nostra credo che abbiamo una squadra in cui si sono tenuti gli elementi migliori, l’abbiamo rafforzata con elementi giovani con Meité, Ola Aina, giocatori di grande esperienza come Moretti che sta facendo un campionato fantastico. Il tutto con un tecnico come Mazzarri che ha grande capacità di allenare e dare autostima ai giocatori, li aiuta a dare il meglio di sé nei momenti fondamentali. Grazie al lavoro fatto da Mazzarri la squadra è molto cresciuta dal punto di vista della consapevolezza dei suoi mezzi. Credo sia questo il motivo per cui si sta facendo bene”.

Sugli episodi arbitrali: “Degli arbitraggi ne abbiamo già parlato e non ne voglio più parlare, quello che è successo si è visto. Dobbiamo pensare al futuro, diamo per scontata la buona fede. Le cose magari miglioreranno e non ci saranno più queste sfortune. Belotti sta crescendo, alcuni come Iago Falque hanno fatto meno gol, ma abbiamo ancora quattro partite. Si può fare tanto, sono ottimista e fiducioso e mi aspetto grandi cose nelle prossime gare”.

Sulle espulsioni di Mazzarri: “Sente tanto le partite, non so se oggi avesse fatto qualcosa di particolare. Pensiamo positivo, pensiamo alle prossime gare. Il 4 maggio è importante per noi dedicarci a ricordare il Grande Torino. Il fatto che ancora oggi tanta gente lo ricordi è una cosa fantastica, vuol dire che ha lasciato il segno”.

I nomi per il futuro del Torino? “È importante pensare a questo finale di stagione, non penso a nient’altro se non a fare al meglio queste ultime gare. Vogliamo mettere la squadra nelle condizioni di esprimersi al 100%, poi avremo il tempo di fare le valutazioni, anche se il mister dice che la squadra così gli piace tantissimo e possiamo anche non toccarla. Questo è importante”.