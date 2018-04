Torino, Cairo: "Il nostro pubblico meritava una vittoria come con l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al programma "Amici Sportivi e Non Sportivi" su Radio 105, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del momento granata. "La squadra era messa molto bene in campo, compatta e aggressiva. Il nostro pubblico meritava un grande successo contro una squadra importante come l'Inter. Tutti hanno dato ottima prova di se. Il Grande Torino? Era un calcio diverso, romantico, oggi prevale l'elemento economico e noi abbiamo valori inferiori rispetto ad altri che ce li hanno molto importanti. Se il valore del nostro fatturato è 1, ad esempio, quello della Juventus è cinque-sei volte tanto. Loro hanno vinto tanto in Italia ma in Europa c'è chi fattura di più e la legge vale anche per loro".