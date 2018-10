Torino, Cairo: "Juve chieda scusa alle famiglie delle vittime di Superga"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, manda un messaggio alla Juventus. E lo ha fatto questa mattina attraverso diverse testate, tra cui il sito ufficiale: "Non sono un giudice, non emetto sentenze. Ma c’è un sentimento comune a tutto il popolo granata che si sente offeso dall’ipotesi che ci possano essere state connivenze, anche ad alto livello, con quell’episodio orribile e disumano. Sono striscioni e frasi ignobili, non hanno nulla di sportivo e non possono entrare in nessun posto, non solo in uno stadio. Credo che la dirigenza della Juventus, a partire dal suo presidente, debba chiedere scusa alle famiglie delle vittime di Superga e a tutti i tifosi granata".