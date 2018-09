Torino, Cairo: "Juve, fatturato inarrivabile. Con la SPAL gara impegnativa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra i granata e la SPAL: "Ci apprestiamo a vedere la partita. Incrocio le dita perché affrontiamo una squadra che sta facendo vedere buone cose, dobbiamo essere concentrati e giocarcela bene perché è una partita impegnativa. Sogno scudetto durante la mia presidenza? Evidentemente le ambizioni uno può averle, sicuramente deve capire dove si trova, in questo caso siamo in un campionato in cui alcune squadre - una in particolare, ossia la Juve - hanno un fatturato superiore. Nel caso dei bianconeri cinque volte il nostro, Inter e Milan tre volte. Hai a che fare con competitor molto più ricchi di te. C'è una regola secondo cui le vittorie ottenute sono direttamente proporzionali agli ingaggi versati. La differenza è abissale, non c'è partita. Noi siamo sempre in partita per migliorare, poi vediamo".