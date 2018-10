Torino, Cairo: "Lazzari molto forte ma non lo abbiamo bloccato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, nella sua intervista a Radio Uno, ha parlato anche di Manuel Lazzari, obiettivo di mercato dei granata per la prossima stagione: "Bloccato per il futuro? Non stiamo pensando minimamente al mercato che verrà. Siamo a inizio campionato. In quel ruolo abbiamo De Silvestri e Ansaldi più dei giovani che sono delle garanzie. E' un ragazzo molto forte ma non abbiamo bloccato nessuno".