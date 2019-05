Torino, Cairo: "Lite Sirigu-Rincon buon segno. No alla Superlega"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato nel corso dell’evento Gazzetta Night partendo dalla corsa Champions dei granata: “Al momento siamo attardati e certo la nostra rimonta sarebbe diversa da quelle impossibili viste negli ultimi due giorni. Il 4-0 del Liverpool sul Barcellona non era facile, ma anche il Tottenham ha fatto qualcosa di impossibile dopo essere andato sotto per 2-0 con l’Ajax. - continua Cairo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - Bisogna lavorare fino all’ultimo per l’obiettivo, poi in questo caso l’importante è che nelle prossime 3 gare scendiamo in campo con quella concentrazione che si è vista contro Milan, Inter, Juve o Atalanta. Non dobbiamo guardare ora all’obiettivo, ma fare in modo di tenerlo vivo fino in fondo. Poi faremo la conta dei punti e vedremo dove saremo arrivati”.

La lite Sirigu-Rincon è rientrata? Ha sentiti i giocatori?

“No, non li ho sentiti, ma ho parlato con il mister. Il bello di questa cosa è che se anche in allenamento cerchi di vincere la partita, dai tutto e ti arrabbi se non arriva il successo vuol dire che sei sulla strada giusta. Poi a volte si va oltre, ma essendo una squadra fatta da persone perbene dopo un’ora tutto era già finito e i due sono più amici di prima. Questa lite testimonia che tutti ci tengono molto a far bene fino alla fine”.

Cosa pensa delle ipotesi di Champions allargata o di Superlega?

“Quelle che erano le paure della vigilia sono confermate, anzi forse il quadro è ancora peggiore. Dobbiamo tenere alta la guardia sopratutto perché la maggioranza dei club è contraria a queste riforme. Con una Superlega o Super Champions si rischia di andare verso un calcio per pochissimi club, quei 14 o 20 che sono già ricchissimi e lo diventeranno sempre più. Senza contare che questi club verranno invitati per diritto divino e non dovranno competere come le altre. Questo è il contrario al bello del calcio, al sale del calcio. Gli inviti sarebbero una cosa iniqua così come quella di togliere i weekend ai campionati per far spazio alla nuova Champions, una decisione che andrebbe contro i tantissimi tifosi che possono tifare la loro squadra solo nei fine settimana perché il martedì e mercoledì lavorano”.