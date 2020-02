Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Moreno Longo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è soffermato anche sulle motivazioni principali che hanno portato alla scelta del sostituto: "Longo ha caratteristiche positive che già avevo visto quando ci lasciò per andare alla Pro Vercelli. All'epoca non ci fu la possibilità di approdare in prima squadra, era giusto che facesse gavetta in B tra Vercelli e Frosinone, dove centrò gli obiettivi. Ma con Comi e Bava è sempre rimasta l'idea che, qualora ci fosse stata l'opportunità, Moreno sarebbe stata l'ipotesi migliore. Per lui tornare al Toro è il coronamento di un sogno. E poi è giovane e granata fino al midollo, ha tutta una serie di cose che possono essere positive. Ora tutti insieme dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori e che la squadra ci metta grande disponibilità".

