Torino, Cairo: "Mai avuto paura di perdere Belotti. Non poniamoci limiti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, intervistato da Radio Sportiva, ha commentato così la permanenza al Torino di Belotti e gli obiettivi dei granata: "Io volevo tenerlo, e non ho mai avuto paura di perderlo. Visto che nessuno si è avvicinato alla clausola dei 100 milioni, sono rimasto tranquillo. Resta con noi per questo campionato e poi vedremo. Abbiamo tenuto lui e Ljajic, Iago Falque e Baselli, ma anche Barreca, Acquah, anche se aveva tante offerte, e poi Obi. Avevamo un numero di richieste incredibile, ma abbiamo tenuto praticamente tutti con inserimenti importanti. Ora tocca al campo e tocca a noi dimostrare che possiamo ambire all’Europa. Non dobbiamo porci limiti".