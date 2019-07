Torino, Cairo: "Manca un titolare in attacco, lavoriamo a tre ipotesi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Indizi sul mercato del Torino. A fornirli ci ha pensato Urbano Cairo, presidente granata che - attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina - ha parlato della campagna acquisti per la formazione di Walter Mazzarri. "Se trattengo tutti, parto con la squadra arrivata quarta nel ritorno. Devo aggiungere solo un paio di giocatori, di cui uno, a centrocampo, è un’alternativa ai titolari. Magari il terzo portiere. Quindi ci manca solo un titolare, in attacco. Non siamo costretti a prenderlo subito. Per il 25 la squadra è pronta anche senza l’innesto. Stiamo lavorando a tre ipotesi, non dico quali, ma tre belle ipotesi: una si chiude", le parole di Cairo che ha poi evidenziato come si aspetti Iago Falque sui livelli delle prime due stagioni torinesi.