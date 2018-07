© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato al sito ufficiale del club granata delle prossime trattative di mercato: "Abbiamo buone sensazione ma abbiamo anche da fare ancora alcune cose. Abbiamo preso Izzo, un giocatore da Toro, ma dobbiamo arricchire la difesa con 1-2 giocatori. Anche a centrocampo servono almeno 1-2 giocatori perché qualcuno potrebbe uscire. Abbiamo anche un attacco straordinario, con sei attaccanti per due ruolo. Abbiamo tanti attaccanti molto bravi, diventerà un problema lasciarli in panchina. Ci mancano questi giocatori tra difesa e centrocampo, ma dipenderà anche molto dalle uscite. Se consideriamo una rosa da 20 giocatori, mancandone 4, siamo almeno all'80% della costruzione della squadra, forse 85%. So che c'è un colpo che sta arrivando, per questo dico 85% di squadra al completo. Siamo già a buon punto per iniziare a lavorare".