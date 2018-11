Torino, Cairo: "Mazzarri sta bene, voleva già venire con noi a Cagliari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, prima del match contro il Cagliari, interviene il presidente del Torino, Urbano Cairo: "Saluto Lucas Castro, gli faccio un grande in bocca a lupo. Mazzarri? L'ho visto ieri, sta bene. Il nostro medico sociale, Tavana, voleva che facesse tutti gli accertamenti. L'ho visto in buonissima forma. Voleva venire con noi a Cagliari, ma gli ho detto di aspettare. Gli esami sono incoraggianti. Tutto positivo, incrociamo le dita. Formazione in campo? La leggo, ne prendo atto. Frustalupi è molto bravo, sono fiducioso. Falqué? Ha rinnovato con noi, sono contento, sta dando il massimo. Tutti però possono dare il proprio contributo, come ad esempio Zaza. Tutti importanti, nessuno indispensabile. Sesto posto? Faccio finta di non aver sentito (ride, ndc). Non faccio certi discorsi prima della gara. Dopo la partita vedremo. Contro il Cagliari non sarà facile, ora vado in tribuna e me la guardo incrociando le dita".