Torino, Cairo: "Mazzarri valore aggiunto. Possiamo giocarcela con tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo ha parlato ieri nel giorno del compleanno del suo Torino ai microfoni di Radio Sportiva: "Scontro diretto col Milan? Un po' lo sono tutti, questa gara è impegnativa a ogni livello, conviene fare un po' gli scaramantici... Siamo sesti e vogliamo provarci, anche se Milan e Juve sono sfide impegnative il Toro ha dimostrato di potersela giocare con tutte. Ora la classifica è molto corta, l'anno scorso eravamo già staccatissimi. Adesso il campionato è più equilibrato e competitivo. Questi 21 punti hanno un valore maggiore in proporzione. Belotti? Due anni fa ci eravamo detti che la clausola valeva per l'estero, qualcuno si è fatto vivo ma con valori più bassi, sarebbe stata una cosa brutta per i nostri tifosi, sono certo che farà bene e sono contento di averlo tenuto. Quest'anno può tornare a fare numeri importanti, come Zaza in cui crediamo molto. Mazzarri? E' un valore aggiunto: ha fatto cose di altissimo livello, è stato il primo a portare il Napoli al secondo posto con una squadra di qualità inferiore rispetto a quella attuale. Anche all'Inter è arrivato quinto in una stagione di transizione. Finalmente sono riuscito a prenderlo dopo anni di stima. Il caso delle scritte contro la memoria di Scirea a Firenze? Quando non si rispetta chi ha avuto la sfortuna di morire, come quando si evoca l'Heysel, Scirea, i caduti di Superga, non si è degni di essere chiamati uomini. Il rigore non fischiato alla Roma? Avevo già capito un mese fa che il fatto di non andare al video in modo più costante e continuo in relazione a tutti gli episodi dubbi avrebbe potuto generare problemi. Credo che questa situazione debba essere sollevata davanti agli organi internazionali per ricevere l'autorizzazione a un uso più frequente della Var. Penso in particolare all'IFAB". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.