Torino, Cairo: "Mercato? Faremo interventi di qualità. I migliori restano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato al sito ufficiale del club: "Ci aspettavamo qualcosa in più ma abbiamo finito la stagione in crescendo. Tutto sommato è una stagione positiva. Adesso è importante fare il punto sulla rosa che abbiamo e fare gli interventi giusti per partire col piede giusto il prossimo anno. Dobbiamo decidere bene cosa fare della nostra rosa, che è abbastanza importante, dove ci saranno molti confermati. Poi faremo degli interventi ad hoc per migliorare la qualità. Come vuole Mazzarri non costruiremo una rosa con numeri ridondanti, ma con un numero giusto di giocatori che possano essere tutti considerati come dei titolari. L'obiettivo è quello di trattenere tutti i giocatori più importanti e far crescere i giovani facendo qualche intervento di qualità.