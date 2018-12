Torino, Cairo: "Mercato? Solo se arriva l'occasione della vita"

Fonte: torinogranata.it

Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Torino Channel al termine della partita vinta contro l'Empoli: “E' stata una partita ben arbitrata, dove non ci sono stati episodi particolari, in cinque vittorie sulle ultime sei non c'è mai stato un errore arbitrale, quando non succede nulla di ingiusto le partite si possono vincere o, al limite, si pareggiano, oggi tutti bravi, anche chi era al Var".

Sul tridente scelto da Mazzarri, Cairo ha risposto: "Non mi interessa chi gioca, decide il mister quando far giocare insieme Zaza, Belotti e Falque".

C'è spazio anche per parlare del mercato, con quello invernale ormai alle porte: "Il mister non vuole una rosa troppe ampia. Edera ha deciso di restare e ha poco spazio, e il mister non vorrebbe avere giocatori che sono qui ma non hanno opportunità, purtroppo non abbiamo le coppe. La rosa è ampia e ci sono giocatori nella Primavera giocatori che potrebbero avere opportunità di stare più a contatto con i titolari. Sul mercato potremmo operare se arrivasse l’occasione della vita, ma solo se si tratta di giocatori che risolvano le partite. Vedremo anche su Soriano e Lukic che hanno avuto finora poche opportunità di giocare".