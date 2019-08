Torino, Cairo: "Mi sono piaciuti i ragazzi. N'Koulou? Mi lascia di stucco"

Ha parlato così Urbano Cairo, tecnico del Torino, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. "Giovedì dovremo fare una grande partita, noi credo che possiamo far bene e dobbiamo recuperare velocemente. Dovevamo fare una partita di questo genere stasera, mi sono piaciuti tantissimo i ragazzi. Ho visto una squadra con una voglia incredibile di far risultato, potevamo fare più gol nel primo tempo e nel finale si è fatta sentire la stanchezza. N'Koulou? Se non ci sei con la testa lo devi dire prima, una cosa del genere mi ha lasciato di stucco. Ci sono delle cose che non capisco, un professionista deve onorare i suoi impegni e farlo con il massimo della voglia. Deve chiarire tutto con la società e con i compagni, in ritiro avevamo parlato sugli obiettivi di questa stagione ed erano tutti quanti super coinvolti. Ho detto prima del mercato che avrei voluto tenere tutti quanti i calciatori, ci voglio riuscire da qui a fine mercato. Dovrà fare delle riflessioni, dovrà chiedere scusa ai compagni e alla società. Preferisco non fare i nomi di calciatori non miei. Bonifazi per esempio stasera ha fatto una grande partita, Lyanco ha fatto un grande campionato a Bologna e abbiamo riscattato Ansaldi e Ola Aina. Voglio aggiungere un calciatore all'attacco, un piede destro che giochi a sinistra. Abbiamo ancora tempo e cercheremo di fare la cosa giusta".