Torino, Cairo: "Nkoulou? Ho detto no e ho sbagliato, mai tenere un giocatore controvoglia"

"Ci siamo mossi per tempo: Rodriguez dal Milan, Linetty dalla Sampdoria e stiamo definendo Vojvoda dallo Standard Liegi". Inizia così l'intervista di Urbano Cairo a La Stampa, in cui il presidente del Torino spiega progetti e strategie di mercato: "Soprattutto non intendo ricadere nell'errore fatto giusto un anno fa, ovvero quell'idea, forse un po' romantica, di tenere tutti. Eravamo reduci da un buon settimo posto, ci giocavamo la qualificazione all'Europa League - con i granata poi eliminati dal Wolverhampton - e non ho dato seguito alle richieste di chi, come Nkoulou ad esempio, premeva in virtù di una vecchia promessa, non fatta però dal sottoscritto, di essere ceduto. Ho detto no e ho sbagliato: mai tenere un giocatore controvoglia. E mai più ricapiterà. E comunque Nkoulou è un grande professionista e lo ha dimostrato nel prosieguo del campionato. Il mio è un discorso generale".