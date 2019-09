Torino, Cairo: "Nkoulou parla di una mezza promessa fatta da vecchio ds"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione di Simone Verdi. Tanti i temi trattati, dal mercato alle ambizioni del Torino, fino alla prestazione offerta ieri da Belotti contro l'Armenia: "Ha disputato una grande partita, ha fatto gol, il secondo è suo e gliene hanno annullato un terzo ingiustamente. Gli ho mandato un messaggio complimentandomi con lui per la quasi tripletta. Ho visto bene tutta la squadra, anche se ha sofferto in certi momenti; loro in casa giocano bene, è complicato contrastare le loro accelerazioni e contropiedi, ma è arrivata la quinta vittoria di fila. Avanti tutta!".

Tornando al Toro: con Verdi è l'attacco più forte della sua gestione?

"È importante lasciar parlare il campo. Abbiamo chiuso Verdi solo negli ultimi minuti, era un affare covato per mesi, un obiettivo deciso col mister a maggio. Volevamo fortemente Simone, può darci quel tocco di qualità che serve all'attacco in partite statiche, contro difese chiuse. Anche il Napoli aveva i suoi obiettivi e non ci ha venduto il ragazzo fino a quando non li ha raggiunti. Ci dispiace essere usciti con i Wolves: loro sono una squadra forte e avevano 2 settimane di allenamento in più, e questo fa la differenza a inizio stagione. Poi il sorteggio dei playoff prima del secondo turno preliminare ci ha penalizzati: se fosse stato fatto successivamente, saremmo stati testa di serie e non avremmo incontrato gli inglesi. Ora pensiamo al campionato e alla Coppa Italia, abbiamo una buona squadra e siamo riusciti a mantenere la promessa di confermare tutti, aggiungendo due innesti importanti come Laxalt e Verdi. Non mi piace fare proclami, quello che conta è il campo, dobbiamo lavorare e il mister ha le idee molto chiare".

A proposito di chi è rimasto: oggi Nkoulou ha rilasciato un'intervista a L'Equipe, cosa ne pensa?

"Innanzitutto le interviste andrebbero concordate con la società. Non c'era nessuna parola di cederlo. Un anno fa aveva una richiesta del Siviglia e chiese di essere ceduto, ma non l'ho fatto perché era importante per la squadra. Se fosse arrivata un'offerta straordinaria ne avremmo parlato ma non potevamo cederlo a squadre concorrenti e prezzi non ritenuti giusti. Se vuole andar via a tutti i costi, lo accontenteremo, ma dobbiamo essere accontentati anche noi, a maggior ragione se a chiedercelo è una società rivale. Non è arrivata nessuna offerta adeguata al suo valore. Lui parla di una mezza promessa fatta dal vecchio direttore sportivo. Sa cosa deve fare nei confronti di società, mister e compagni. Il fatto che non avesse la testa giusta in una partita fondamentale per tutti è una cosa che deve chiarire".

Obiettivo Europa?

"La cosa migliore da fare è lavorare bene, allenarsi bene e giocare in modo giusto, come contro l'Atalanta. Guardiamo partita dopo partita, poi vedremo dove saremo. Se andremo avanti così, ci toglieremo delle soddisfazioni".