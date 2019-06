Torino, Cairo: "Noi al posto del Milan in Europa? Nel caso siamo pronti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Radio 24. "Preferisco non esprimermi sulla sentenza della UEFA sul Milan, non abbiamo diritto adesso a parlarne. Abbiamo fatto un campionato importante, al settimo posto e negli ultimi quindici anni nessuno è arrivato così a 63 punti. Avremmo meritato sicuramente. Se dovesse essere saremo pronti e faremo quel che serve per ben figurare ma non dico niente, non voglio fare quello che aspetta cose che svantaggiano altri anche se le regole ci sono. Il premio per il Financial Fair Play? E' importante fare risultati con le risorse che hai e le nostre sono inferiori a Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli eccetera. Riuscire a competere pur avendo un terzo o un sesto dei ricavi fa piacere".