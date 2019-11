Torino, Cairo: "Non c'è nessun caso Nkoulou, io non vedo problemi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato anche sull'ammutinamento del difensore Nicolas Nkoulou a margine della presentazione di ieri del calendario di For Men: "Non c'è stato nessun caso Nkoulou, e comunque oggi abbiamo tutti a disposizione e non vedo problemi". Lo riporta Tuttosport.