Torino, Cairo: "Non cedo il club. Voglio togliermi delle soddisfazioni come presidente"

vedi letture

"Quello che ho fatto per il Toro, l'ho fatto per passione, mai per interesse". Dopo 15 anni di presidenza granata, Urbano Cairo si confessa alla Gazzetta dello Sport guardando anche al domani del club: "Quando lascerò sarà solo per lasciarlo in mani migliori delle mie. Ma non sto pensando di cedere ora. Sono impegnato nel nuovo ciclo che spero con Giampaolo e Vagnati ci porti tante soddisfazioni".

Parlando dell'acquisto che lo ha reso più orgoglioso: "Direi Belotti. Per quello che ha dato non solo come rendimento ma anche come esempio per compagni e tifosi".

Sul nuovo ciclo che inizia con Giampaolo: "Ho sensazioni molto positive, diamogli tempo. Ogni volta che ci parlo mi dice qualcosa di sorprendente".

Infine sull'augurio che fa al Torino: "Lo stesso che faccio al calcio italiano: recuperare presto i tifosi allo stadio. Il calcio senza tifosi non ha senso. Poi vorrei dare tante gioie a chi ama il Toro sperando che i miei anni da presidente vengano giudicati con maggiore serenità. Il mio unico obiettivo è sempre stato il bene del Toro".