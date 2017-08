Torino, Cairo: "Non credo che arrivi nessuno per Belotti, rimarrà qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Sky Sport del "Gallo" Belotti: "Notizie non ce ne sono. Tra l'altro non è neanche ufficiale che Mbappè vada al PSG. Io non credo che oggi succederà più nulla. Poi, certo, il mercato è aperto fino a giovedì e quindi tutto è possibile ancora però non penso che null'altro accadrà. Poi vediamo, siamo molto attenti e molto presenti e quindi vediamo che succederà. Io spero che nulla accada, mi piacerebbe già al 1° di settembre in modo tale da andare avanti con la stagione".

Ne ha parlato con Belotti?

"Io non ho parlato se non a Bologna con lui. Gli ha parlato con lui Petrachi, il ragazzo è molto tranquillo e molto voglioso di far bene. Io non credo arriverà nessuno da qui a giovedì per cui, secondo me, Belotti rimarrà con noi. Poi abbiamo mille sensori sul mercato ma non credo accada nulla".