Torino, Cairo non fa sconti al Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino è interessato a Zapata e Tonelli, ma Cairo non ha intenzione di fare sconti al Napoli. Gli azzurri a fine anno dovranno spendere 20 milioni di euro per il riscatto di Maksimovic, ma il Toro non vuole fare alcun sconto, nemmeno inserendo eventualmente in contropartita uno fra il colombiano e l'ex Empoli.