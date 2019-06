Torino, Cairo non gradisce gli sviluppi Petrachi-Roma: il punto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Importanti novità sul rapporto tra Gianluca Petrachi, futuro direttore sportivo della Roma, ed Urbano Cairo emergono dalla trasmissione Sportitaliamercato. Il presidente del Torino non ha gradito l’attività svolta dal suo ex direttore sportivo per il suo nuovo club pur non avendo ancora risolto ufficialmente il suo rapporto con i granata, e sembra pronto a passare alle vie di fatto. Ci sarebbe un forte risentimento da parte di Urbano Cairo nei confronti di Petrachi dopo le immagini apparse nei giorni scorsi, che ha ancora un anno di contratto con il Torino. Non si esclude alcun tipo di strada.