Torino, Cairo: "Non ho parlato di Niang col Nizza, non li conosco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, dopo la vittoria in amichevole contro il Nizza ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Torinogranata.it: "Ho avuto buone impressioni, loro sono più avanti rispetto a noi con la preparazione, ma ho visto buone cose. Comunque era un amichevole, quindi niente di particolare. Niang? No, non ho parlato col Nizza di lui, non li conosco neanche. Il giocatore è tornato pochi giorni fa, deve recuperare condizione e per questo non ha giocato oggi. Belotti? Palo e gol, quindi bene. L’ho visto bene, come anche gli altri. Il mercato? Se ne occupa Petrachi e dunque chiedete a lui. Abbiamo ancora tempo fino al 17 di agosto, vediamo che succede. Qualcuno magari può avere più opportunità andando a giocare".