Torino, Cairo: "Non solo CR7, noi al secondo posto per sbilanciamento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, patron del Torino, ha parlato quest'oggi a Radio 24 dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero: "Sicuramente c'è l'interesse verso di lui e verso la Juve, ma tanti altri hanno investito come Roma e Inter, noi siamo al secondo posto come sbilanciamento acquisti/cessioni. Ciò che conta è investire molto sui vivai e sui centri di formazione per i giovani, come in Belgio e in Francia, può diventare un volano fondamentale per far funzionare la Nazionale. E se la Nazionale funziona tutto il resto se ne avvantaggia".