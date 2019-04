Torino, Cairo: "Partita giocata alla grande, ora testa alla Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della vittoria contro il Milan e del derby contro la Juventus di venerdì: "La Champions? Non ci penso minimamente (ride, ndr). Sono contento della vittoria, non ero mai riuscito a battere il Milan, poi lo stadio era pieno. Una partita giocato alla grande, i nostri erano motivatissimi senza la minima ansia da prestazione. Noi dobbiamo pensare a venerdì al derby, non possiamo godere di questa vittoria perché dobbiamo avere la testa ad una partita importante. La Juve darà il massimo, noi dobbiamo essere totalmente sul pezzo e ripetere la gara di oggi".

Questo è il momento più alto dell'era Cairo? "Ma anche Al San Mames, ma anche l'avventura in Europa League. Ci fu un momento bellissimo all'inizio, al primo anno di attività mio ci fu la campagna acquisti in sette giorni. Quell'anno lì arrivò la promozione in serie A, in una finalissima davanti a 60.000 persone. Gioia irripetibile al momento, al mio primo anno".

Come se lo immagina il derby? "Sarà un derby in cui dovremo dare il meglio di noi, simile a oggi o come fatto contro l'Atalanta. La Juve vorrà metterci in difficoltà, ma dobbiamo essere super focalizzati. Il derby non è nemmeno la domenica, saranno cinque giorni intensi. Il nostro mister dovrà inventare qualcosa".

Da dove arriva questa consapevolezza? "Mazzarri ha fatto lavoro notevolissimo per trasmettere consapevolezza e autostima, ma anche un modo di giocare che sta pagando. In una partita come quella di oggi ho visto che avevano gambe belle salde e che non tremavano. Hanno dato tutto quello che avevano, forse qualcosa in più. È merito sia del mister che dei giocatori, noi poi come società cerchiamo di essere pronti per risolvere problemi e dare il supporto".

Siete pronti per la Juve? "Sì le abbiamo interpretate bene, come quella con il Genoa. Loro si giocavano molto. È tutto molto apertom ci sono squadre come Atalanta e Roma che continuano a fare punti. Ma il Toro deve essere determinato sull'obiettivo. Bisogna mantenere lo stesso atteggiamento per fare bene".

Petrachi va a Roma con Conte? "È con me da nove anni e mezzo, abbiamo fatto un periodo molto lungo insieme, è ha ancora un anno di contratto. Non capisco queste voci che sento, non lo so. Mi ha fatto piacere, ci siamo abbracciati al gol del Toro da vecchi amici, una cosa importante che ho apprezzato".