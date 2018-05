Torino, Cairo: "Per Belotti nessuna trattativa, vogliamo tenercelo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per Belotti non c'è nessuna trattativa in corso". Fermo e perentorio, Urbano Cairo torna a parlare del presente del futuro del Gallo. Un giocatore di cui il patron granata non vuole privarsi: lo dice da sempre e lo ribadisce ogni volta che gli viene chiesto. "Il Gallo è un nostro calciatore e vogliamo tenercelo" ha commentato il presidente dalla Sala Regina di Montecitorio, in occasione del premio Guido Carli, giunto alla sua nona edizione. Il calciomercato non è ancora iniziato, ma le voci di mercato cominciato a sentirsi più forte. Come quella che vorrebbe il Gallo vicino al Milan tanto da stare addirittura cercando casa a Milano. Rumour prontamente smentito, una volta di più, dal numero uno del Toro.