Torino, Cairo: "Petrachi resta. Contatti con la Roma? Me l'avrebbe detto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Radio Rai, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato anche del futuro di Gianluca Petrachi, finito al centro di tante voci di mercato nelle ultime settimane: "L'ho già detto e mi sono stupito delle tante voci. Abbiamo un contratto fino al 2020 e non do peso a ciò di cui si parla, visto che se ci fosse stato qualcosa con un altro club me l'avrebbe detto. Penso che resterà con noi e che non siano vere le cose che si leggono sui suoi contatti con la Roma".