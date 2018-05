Torino, Cairo: "Potevamo fare di più. Faremo interventi per crescere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Gazzetta TV: "Abbiamo chiuso a 54 punti che non sono pochi ma potevano essere di più. Avrei voluto raggiungere almeno i 60 punti, potevamo essere in Europa League. Era possibile, abbiamo buttato 5 punti col Verona, 4 col Chievo e 2 con la SPAL. Potevamo fare di più. Abbiamo buttato dei punti, anche per colpa di decisioni arbitrali penalizzanti. Succede e non mi voglio lamentare. Il Toro ha fatto vedere nel girone di ritorno che ha delle potenzialità. Dobbiamo fare degli interventi ma abbiamo giocatori importanti con un mister bravo e capace, oltre che determinato. Ho molto fiducia in lui, nei ragazzi e nei giocatori che acquisteremo. Diritti tv? E' una vicenda delicata e importante. Dobbiamo fare le scelte giuste e rapidamente, anche se ho imparato facendo l'imprenditore che a volte è meglio avere un giorno in più per decidere. Mi sono permesso nelle ultime due assemblee di chiedere degli approfondimenti in merito. Io non faccio il tifo per nessuno, faccio il tifo solo per la Lega e affinché i diritti vengano valorizzati. Non ho nessun interesse se non avere la nostra quota di diritti. Mi preme che venga presa una decisione giusta e condivisa, mantenendo la concorrenza tra chi acquista i diritti per valorizzarli nel modo più adeguato possibile".