Torino, Cairo presenta Ansaldi: "Un valore aggiunto per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cristian Ansaldi è un difensore moderno ed eclettico, un terzino ambidestro che alle qualità tecniche abbina apprezzabili doti di corsa". Attraverso il sito ufficiale del Torino, il presidente granata Urbano Cairo presenta Ansaldi: "È nel pieno della maturità per un calciatore, ha la voglia e l’ambizione di ritagliarsi di nuovo uno spazio da protagonista in serie A, dopo la straordinaria stagione nel Genoa, e vanta pure un’importante curriculum internazionale, avendo giocato e vinto nel campionato russo e nella Liga spagnola, prima di approdare in Italia. Al suo attivo annovera anche 44 presenze nelle competizioni europee per club, tra Champions League ed Europa League, pertanto può conferire al Toro un ulteriore valore aggiunto in termini di esperienza. A nome di tutto il Torino FC sono quindi lieto di accoglierlo con un caloroso benvenuto. Sempre Forza Toro!"