© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Toro non lascia. Il Toro raddoppia. E dopo le sirene annunciate nelle scorse settimane, è tempo di fatti concreti. Ne siano testimonianza e conferma le parole di Urbano Cairo, che al crepuscolo del campionato granata ha di fatto reso nota la volontà di costruire un Torino ancora più forte soddisfacendo le richieste di Walter Mazzarri. Il commiato al campionato ha visto un Ola Aina in grande spolvero, e la prima mossa sarà quella di riscattare il terzino dal Chelsea creando continuità su quel versante, senza tralasciare le altre mosse richieste dal tecnico di San Vincenzo. Arriverà un esterno di qualità anche sul versante opposto e si farà il possibile per accontentare la richiesta di vestire di granata Pereyra. In attesa che le mosse di mercato diano i loro frutti, sulle volontà della proprietà i tifosi granata possono mettere la mano sul fuoco.