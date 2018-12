© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dopo la vittoria contro il Genoa: "La vittoria è una bella notizia, ci prendiamo tre punti importanti - riporta La Gazzetta dello Sport - Ora continuiamo su questa strada. Potevamo fare anche più gol, e infatti nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo, mi ricordo almeno cinque occasioni solo nell'ultimo quarto d'ora. Ma va bene così. Abbiamo scalato la classifica e ci godiamo questa posizione in un campionato molto compatto dove tutto può accadere e noi siamo in piena lotta. Anche i cambi in corso sono andati bene, questo vuol dire che la panchina è lunga. Il tridente Iago-Belotti-Zaza? Non so se la strada sia questa, è una soluzione possibile ma servono automatismi".