Torino, Cairo sceglie Kalinic: per il croato 15 gol complessivi negli ultimi tre anni

Sarà Nikola Kalinic il rinforzo per il reparto offensivo di Marco Giampaolo. Una trattativa lampo, quella con l’Atletico Madrid, che porterà il croato sotto la Mole a titolo definitivo. C’è attesa per il volto nuovo granata che andrà a giocarsi con Zaza come partner di Belotti, ma nell’ambiente si respira grande scetticismo. Da una parte, per l’età del croato, che il prossimo 5 gennaio compirà 33 anni, dall’altra per i numeri di questi ultimi anni. Tra Milan, Atletico Madrid e Roma, nelle ultime tre stagioni Kalinic ha realizzato appena 15 gol complessivi tra tutte le competizioni. Proprio la cifra che, nell’estate del 2017, convinse i rossoneri a prelevarlo dalla Fiorentina: Kalinic veniva da un anno particolarmente positivo alla Fiorentina, essendo al secondo campionato consecutivo in doppia cifra.

Ora, con ogni probabilità, ripartirà dalla città della Mole, sponda granata. Il club di via Arcivescovado deve soltanto difendersi dagli ultimi attacchi della Lokomotiv Mosca, l’altra interessata a Kalinic, ma Urbano Cairo e Davide Vagnati sono in vantaggio sulla concorrenza. Per il croato, così, potrà cominciare il quarto capitolo della sua carriera in serie A: dopo Fiorentina, Milan e Roma, ecco che sbarcherà al Toro. Un’operazione che non esclude assolutamente Gaston Ramirez, il profilo individuato come trequartista ideale per il quale si sta cercando l’accordo totale con la Sampdoria, e forse nemmeno un altro attaccante. Torregrossa del Brescia e Inglese del Parma gli altri obiettivi per il reparto offensivo, anche se all’appello manca sempre il regista. Ma per l’uomo d’ordine che tanto serve a Giampaolo, per il momento, non sono previste accelerate: e alla chiusura del calciomercato mancano poco più di 24 ore.