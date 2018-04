Torino, Cairo: "Sempre creduto in Mazzarri, sta facendo grande lavoro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato al Corriere di Torino del buon momento della squadra dopo un periodo di appannamento: "Ho sempre creduto in questo allenatore e in questa squadra anche quando i risultati non arrivavano", spiega il presidente granata. "Mazzarri sta facendo un grandissimo lavoro, ora andiamo avanti una gara alla volta", ha proseguito Cairo. Chiosa su Ljajic: "Credo che Mazzarri possa essere quell'allenatore capace di tirare fuori da Ljajic tutte le straordinarie potenzialità che il giocatore ha".