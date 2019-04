Torino, Cairo: "Serve lo sprint finale per l'Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Maracanà, nel pomeriggio di MC Sport, è intervenuto il presidente del Torino Urbano Cairo. Ecco le sue parole:

Sul Torino: "Noi stiamo facendo un buonissimo girone di ritorno, abbiamo messo a punto la squadra con una difesa che sta facendo cose eccellenti. Da 27 anni non facevamo così. Belotti ha ripreso a segnare, Mazzarri ha fatto un lavoro splendido, con una squadra molto compatta. Sono molto contento di lui, si vedono i risultati. Obiettivo Champions? Più che pensare ad un obiettivo europeo, conta pensare partita per partita. E lo facciamo anche oggi. Per la Champions, davanti a noi c'è un'Atalanta che va fortissimo e poi ci sono Milan e Roma. Dobbiamo giocare tutte le partite con al stessa voglia e determinazione per fare risultato. Alla fine conteremo i punti e vedremo dove saremo".

Sulla sua presidenza: "Sono 14 anni, ci sono stati momenti meno belli, vedi il 2009 quando retrocedemmo, anche per decisioni arbitrali negative. Fu colpa anche mia, perché feci degli errori. Poi ritornammo in A con Ventura e ora anni molto belli. Siamo stabilmente dalla parte sinistra della classifica e lottiamo per qualcosa d'importante. Le promesse le ho mantenute e spero di fare ancora meglio. Non dobbiamo mai porci limiti. Zaza? Ha avuto annata sfortunata, ma ci siamo comunque rinforzati e abbiamo ottimi giovani. La squadra c'è e il mister è fortissimo. Tutto questo si sta vedendo sul campo, ma mancano ancora cinque partite. Serve un crescendo per ottenere un obiettivo importante, uno sprint importante".

Su Petrachi: "Roma interessata? Con noi ha ancora un anno di contratto. Sarebbe una cosa non bella se ci fossero i contatti con la Roma, che è in lotta con noi per l'Europa. Vorrebbe dire che c'è un conflitto d'interessi. Non ci voglio credere e continuo a dire che è il nostro direttore sportivo".

Sulla rinascita del Filadelfia: "È un onore per me e per tutti i tifosi. Siamo tornati a casa. E' un richiamo alle radici importante. Sarà impossibile eguagliare le imprese del Grande Torino, ma ispirarsi a loro e alla loro voglia di vincere è importante".