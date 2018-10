Torino, Cairo sta con Mazzarri: "Troppe volte penalizzati dagli arbitri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri s'è lamentato delle direzioni arbitrali che spesso, secondo il tecnico, hanno penalizzato il Torino in queste prime dieci apparizioni in Serie A. Il patron granata Urbano Cairo è dello stesso avviso, come riporta Gazzetta.it. "Ormai in dieci partite sono troppe le occasioni in cui siamo stati penalizzati dagli arbitri. Rigori non visti o Var non utilizzati, sono tanti gli episodi”, lo sfogo di Cairo ai giornalisti presenti.