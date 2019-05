Torino, Cairo: "Stagione da 60 punti, siamo orgogliosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il brutto ko dei granata sul campo dell'Empoli. La squadra granata dopo la vittoria conquistata dal Milan contro il Frosinone è ufficialmente fuori dalla corsa per l'Europa. Queste le sue battute riportate dai colleghi di Toronews.net: "L’avevamo ripresa con il pareggio di Iago, avevamo avuto anche un’occasione bella. Volevamo vincere a tutti i costi e per questo ci siamo. Loro hanno fatto gol e poi l’han rifatto. Dispiace per la partita, c’è orgoglio per la stagione da 60 punti, è stata una stagione importante. Peccato per oggi. Adesso dobbiamo metterci a posto bene per concludere al meglio con la Lazio. Tutte le squadre, tutte le stagioni hanno dei momenti in cui si potrebbe fare meglio. Non ha senso rinvangare su possibili punti persi in passato. In una stagione ci sono delle partite che vanno meno bene, è umano succede a tutti, non solo al Toro. Quello che conta è fare la somma, siamo a 60 punti. Ci eravamo mai stati? No, quindi abbiamo fatto una buona stagione. Con la vittoria della Lazio in Coppa Italia il settimo posto non era più valido per l’Europa. Non essendo più utile il settimo, è diventato tutto più complicato".