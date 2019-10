© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in zona mista al termine della gara pareggiata con il Cagliari, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche del difficile momento di forma della squadra granata: "Essere partiti a luglio sicuramente ha creato difficoltà fisicamente, sono quattro mesi che stiamo giocando. Gli altri hanno avuto impegni minori e sono partiti poco. Verdi è arrivato tardi dopo una stagione in cui ha giocato poco, ha bisogno ancora adesso di trovare la gamba anche se tecnicamente ha delle qualità importanti. Deve crescere fisicamente. Così come Zaza sta facendo cose eccellenti perché fisicamente sta bene, così quando cresceranno fisicamente Verdi e altri giocatori in campo si vedrà”.