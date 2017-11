Torino, Cairo su Belotti: "Sta bene qui, con tutto il rispetto per il Milan"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della trasmissione Tiki Taka, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro di Andrea Belotti e delle richieste pervenute per la punta azzurra: "Da quando è iniziata la stagione non abbiamo più parlato con nessuno. L’obiettivo suo è quello di fare molto bene qui e non si è più parlato di mercato. Il Milan? Belotti sta bene in granata, con tutto il rispetto per il Milan ma il Gallo sta bene qui con noi".