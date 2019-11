Torino, Cairo su Segre: "Al Chievo sta facendo bene. Spero torni da noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso del Premio Sport&Civiltà il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche del centrocampista Jacopo Segre, ora in forza al ChievoVerona in Serie B, auspicandone un ritorno in granata: “Segre è un giocatore che abbiamo preso dal Milan per la nostra primavera. Poi è andato al Venezia e ora è al Chievo dove sta facendo bene. Se torna? Spero di sì”.