Torino, Cairo su Sirigu: "Può dare ancora tanto. Era la nostra prima scelta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, rilasciate al sito ufficiale del club dopo la firma del portiere Sirigu: "Salvatore è un portiere di caratura internazionale, con una notevole esperienza nelle competizioni europee e mondiali e un invidiabile palmares. Con il Paris Saint-Germain ha vinto 4 campionati, 3 Supercoppe di Francia, 3 Coppe di Lega e 2 Coppe di Francia, laureandosi altresì miglior portiere della Ligue 1 per due stagioni consecutive e collezionando 30 presenze in Champions League. Con l’Italia ha ottenuto 17 presenze, partecipando ai Mondiali 2014 in Brasile e agli Europei dello scorso anno in Francia. Ha 30 anni, è nel pieno della carriera per un portiere e davanti a sé ha ancora molti anni da protagonista. Per noi rappresentava la prima scelta: essere riusciti a ingaggiarlo e metterlo a disposizione del tecnico Mihajlovic è quindi motivo di grande soddisfazione. Oltre al riconosciuto talento Sirigu porta al Toro entusiasmo, personalità e l’umiltà di chi vuol ritagliarsi un ruolo importante lavorando duro tutti i giorni in campo: sono doti essenziali per chiunque voglia raggiungere i propri obiettivi, perciò anche per questo e a nome di tutta la Società sono lieto di accogliere Salvatore Sirigu con il più cordiale benvenuto. Ben arrivato a Torino, e Sempre Forza Toro!"