Urbano Cairo, presidente del Torino, parlando ai microfoni di Sky Sport ha fatto anche il punto di mercato sull'obiettivo granata Simone Verdi, giocatore che sembra in uscita dal Napoli: "Per ora conta andare avanti nel nostro cammino, ho detto almeno undici volte no in sede di mercato, ci avrebbero smantellato mezza squadra. Il giocatore nuovo, comunque, non partirebbe da subito titolare".