© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Sky Sport della possibilità che il fantasista Simone Verdi vesta la maglia granata nella prossima stagione: “Ho sentito De Laurentiis per altri motivi, ma non per Verdi. Non è neanche giusto che sia io a chiedere un giocatore a lui. Verdi è un giocatore ottimo, ma abbiamo anche altri obiettivi perché non bisogna focalizzarsi solo su un giocatore, ma avere 3-4 alternative adatte ai tuo desiderata. Vediamo se riusciremo a prendere questo giocatore, su cui stiamo lavorando sottotraccia, o se dovremmo puntare su una delle alternative. - continua Cairo parlando del ritiro e dell'Europa League - Abbiamo dovuto anticipare i tempi per essere pronti visto che i nostri avversari sono già al lavoro e al momento sono più avanti di noi. Ma la squadra sta reagendo bene in queste prime uscite, c'è un buonissimo entusiasmo, tanta voglia di far bene e grande motivazione. Tutti hanno una grande voglia di lavorare concentrati per l'obiettivo".