Torino, Cairo sul mercato: "Miha mi ha ringraziato. Niang il più costoso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Radio Sportiva, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato così del mercato in entrata e in uscita dei granata: "A malincuore abbiamo dato via Benassi e Zappacosta. Per Davide è arrivata un’offerta irrinunciabile e per Marco invece è stata una questione di modulo e su quello che era più giusto per lui. L’offerta del Chelsea ci ha permesso però di essere più sereni per l’operazione Niang, che ci costerà un totale di 15 milioni ed è la più costosa anche rispetto a quella di Ljajic che era da 8 milioni. Ma alla fine è il campo che parla. Ieri mi ha chiamato il mister Mihajlovic per ringraziarmi della campagna acquisti effettuata".