Torino, Cairo: "Vogliamo confermare la rosa. Petrachi resta"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il presidente del Torino Urbano Cairo dopo la vittoria contro il Sassuolo: “È stata una grande gioia. Non eravamo fuori da nulla, ci saremmo giocati tutto contro la Lazio. Sicuramente era una partita da cui ci aspettavamo un esito diverso. Bravi Zaza e Belotti, è stata una grande emozione. La squadra ha continuato a crederci, ha fatto una partita di livello assoluto. Avevamo giocato meglio in undici contro undici che in undici contro dieci. Abbiamo sbagliato un sacco di gol, loro invece hanno segnato a ogni occasione. Mi ha fatto comunque piacere vedere un Sassuolo senza obiettivi giocare così. Gli ho fatto i complimenti. Belotti? Sbagliare un rigore sicuramente per lui non è stato bello, non è una cosa che ti dà morale. Però nel secondo tempo è entrato in campo bene, ha fatto tantissimo. Davvero bene tutta la squadra, ho visto bene tutti contro un Sassuolo in palla”.

Ci dobbiamo aspettare un’estate da protagonisti sul mercato? “Per noi conta finire bene l’anno, tutte le partite presentano grandi insidie. Abbiamo due partite molto importanti. Ho rivisto le formazioni del Grande Torino che vinse cinque Scudetti consecutivi, erano formazioni tutti uguali con l’unico innesto di Menti. Hanno sempre confermato i giocatori della rosa. L’obiettivo per noi è quello di tenere i giocatori che abbiamo e puntellare la rosa con uno-due innesti. Ora vedremo col nostro direttore sportivo. Abbiamo dei giovani che possono rientrare dai prestiti come Lyanco, Bonifazi, Niang. Abbiamo una rosa molto ampia e tanto da cui pescare. Qualcosa si può fare, ma non serve molto. La rosa è importante e competitiva. Siamo al terzo posto nel girone di ritorno, sono numeri davvero molto importanti. Il lavoro di Mazzarri si vede nel breve e nel lungo periodo”.

Petrachi resta? “Ha un contratto fino al 2020, non si è parlato di altro quindi per il momento io lo considero a bordo”.

City o Liverpool? “Io amo molto il Liverpool, ma il City ha una grande squadra. Ognuno fa la sua gara, c’è quel punto che balla, ma non faccio il tifo per nessuna”.