Torino, Cairo: "Vogliamo tenere i migliori e confermarci ad alti livelli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo è stato intervistato da Sky: "Il ricordo del Grande Torino è ancora molto vivo. Questa mattina tanti tifosi del Torino hanno voluto essere qui, al Cimitero Monumentale, per ricordare i caduti di Superga. Andare davanti alle tombe è stato molto toccante. A 70 dalla tragedia il ricordo è ancora vivo, non erano solo campioni che hanno fatto la storia del calcio, ma erano anche grandi uomini. Il ricordo è vivo per tutti i tifosi, non solo per quelli del Torino. La gara di ieri? È stata davvero bella, peccato non aver vinto, ma Cristiano Ronaldo ha fatto un grande gesto tecnico. Il Torino c'è, è vivo, e non sente il peso di certe gare. Questo è segno di crescita, mister Mazzari ha trasmesso qualcosa in più. Il Grande Torino è diventato una grande squadra confermandosi nel tempo e aggiungendo un giocatore o due a stagione. Vogliamo fare questo anche noi, tenendo i migliori giocatori e acquistando ogni volta uno o due tasselli di livello. Lo striscione dei tifosi della Juventus? Mi ha fatto davvero piacere, è il modo giusto quando purtroppo ci sono tragedie di questo tipo".